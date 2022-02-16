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Украинский спутник «Січ-2-30» установил стабильную связь с Землей. Он появился в базе данных космических войск США.

Об этом в своем Facebook написал нардеп от «Слуги народа», член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук.

«В базе данных Космических войск США стала отображаться информация об идентификации нашего спутника! Это означает, что установлена постоянная связь (или их серия) со спутником благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств (с чем их и поздравляем!), в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, до этого имевший только условное название», — отметил он.

По его словам, в каталоге он уже отображается как спутник Sich-2-30. Грищук также рассказал, что продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершить в марте.