На «Суспільному» рассказали, что сами дисквалифицировали певицу Alina Pash из-за поддельной справки

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На телеканале «Суспільне» сообщили, что сами дисквалифицировали певицу Alina Pash за нарушение правил отбора. В то же время она заявила, что сама отказалась от участия в «Евровидении».

Об этом сообщается на сайте Общественного вещателя.

Там объяснили, что получили от Государственной пограничной службы ответ о том, что предоставленная певицей справка никогда не создавалась и не выдавалсь. Поэтому на «Суспільному» признали нарушение Alina Pash правила 3.4, запрещающее предоставлять участникам недостоверную информацию или скрывать ее.

Общественный вещатель отмечает, что сама певица согласилась с решением о прекращении ее участия в отборе.

В таком случае «Суспільне» имеет право самостоятельно определить представителя Украины на «Евровидении» из списка финалистов.

До этого певица Alina Pash сообщила, что решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на «Евровидении». Она заявила, что больше не хочет участвовать в этой «грязной истории».