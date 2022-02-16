На «Суспільному» рассказали, что сами дисквалифицировали певицу Alina Pash из-за поддельной справки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Instagram / Alina Pash
На телеканале «Суспільне» сообщили, что сами дисквалифицировали певицу Alina Pash за нарушение правил отбора. В то же время она заявила, что сама отказалась от участия в «Евровидении».
Об этом сообщается на сайте Общественного вещателя.
Там объяснили, что получили от Государственной пограничной службы ответ о том, что предоставленная певицей справка никогда не создавалась и не выдавалсь. Поэтому на «Суспільному» признали нарушение Alina Pash правила 3.4, запрещающее предоставлять участникам недостоверную информацию или скрывать ее.
Общественный вещатель отмечает, что сама певица согласилась с решением о прекращении ее участия в отборе.
В таком случае «Суспільне» имеет право самостоятельно определить представителя Украины на «Евровидении» из списка финалистов.
До этого певица Alina Pash сообщила, что решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на «Евровидении». Она заявила, что больше не хочет участвовать в этой «грязной истории».
- Aлина Паш 12 февраля победила в Нацотборе на «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако впоследствии в соцсетях появились подозрения, что эта справка поддельная. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность. В ГПСУ подтвердили, что такую справку не выдавали, а само ведомство хранит информацию только в течение пяти лет.
- В команде певицы сообщили, что справку получил член ее команды, но там не узнавали, как он ее получил. Из-за этого скандала Alina Pash сообщила, что разорвала отношения со своим директором.