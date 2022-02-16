Госдепартамент: Признание Россией «Л/ДНР» подорвет суверенитет Украины и повлечет реакцию США

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Одобрение Кремлем обращения Государственной думы о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» будет означать полный отказ России от своих обязательств по Минским соглашениям.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Введение в действие этой резолюции еще больше подорвало бы суверенитет и территориальную целостность Украины, было бы грубым нарушением международного права, поставило бы под сомнение заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения этого кризиса, и требовало бы быстрой и жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов в полной координации с нашими союзниками и партнерами», — заявил Блинкен.