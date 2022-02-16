Певица Alina Pash отказалась от участия в «Евровидении». На «Суспільному» заявили, что ее дисквалифицировали
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Певица Alina Pash решила снять свою кандидатуру как представителя Украины на «Евровидении». Она заявила, что больше не хочет участвовать в этой «грязной истории».
Об этом певица написала в Instagram.
Она подчеркнула, что всегда соблюдает законы Украины, но «не имеет армии пиарщиков, менеджеров и юристов», чтобы противостоять этой атаке и неприемлемым формулировкам, которые звучат в ее адрес.
«Я не хочу дальше участвовать в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне очень жаль. Мы свяжемся с «Суспільним» и подпишем все необходимые документы», — пояснила певица.
Впоследствии на «Суспільному» сообщили, что сами дисквалифицировали певицу из-за нарушения правил. Сама Alina Pash согласилась с этим решением.
- Aлина Паш 12 февраля победила в Нацотборе на «Евровидение-2022», финал которого состоится 14 мая в Турине. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако затем в соцсетях появились подозрения, что эта справка поддельная. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность. В ГПСУ подтвердили, что такую справку не выдавали, а само ведомство хранит информацию только в течение пяти лет.
- В команде певицы сообщили, что справку получил член ее команды, но там не узнавали, как он ее получил. Из-за этого скандала Alina Pash сообщила, что разорвала отношения со своим директором.