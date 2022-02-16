Президент Евросовета инициирует конференцию доноров в поддержку Украины

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, учитывая угрозы со стороны России, инициировал созыв конференции доноров в поддержку Украины.

Об этом он заявил в среду, 16 февраля, на заседании Европарламента в Страсбурге.

«В тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС хотел бы инициировать конференцию доноров для поддержки финансовой стабильности Украины и реформ», — сказал президент Евросовета и добавил, что нынешние обстоятельства уже причинили большой ущерб украинской экономике.

Шарль Мишель также напомнил России, что пока еще не поздно сделать выбор между войной и дипломатией в пользу последней. Брюссель поддерживает дипломатию и переговоры.

Учитывая концентрацию российских войск вблизи украинских границ в последние месяцы, Запад не исключает вероятность нападения России на Украину. Однако Москва отрицает агрессивные планы, а скопление войск и техники объясняет учениями.