Президент Евросовета инициирует конференцию доноров в поддержку Украины
- Автор:
- София Телишевская
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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr
Президент Европейского Совета Шарль Мишель, учитывая угрозы со стороны России, инициировал созыв конференции доноров в поддержку Украины.
Об этом он заявил в среду, 16 февраля, на заседании Европарламента в Страсбурге.
«В тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС хотел бы инициировать конференцию доноров для поддержки финансовой стабильности Украины и реформ», — сказал президент Евросовета и добавил, что нынешние обстоятельства уже причинили большой ущерб украинской экономике.
Шарль Мишель также напомнил России, что пока еще не поздно сделать выбор между войной и дипломатией в пользу последней. Брюссель поддерживает дипломатию и переговоры.
Учитывая концентрацию российских войск вблизи украинских границ в последние месяцы, Запад не исключает вероятность нападения России на Украину. Однако Москва отрицает агрессивные планы, а скопление войск и техники объясняет учениями.
- 15 февраля Министерство обороны России объявило начало отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближающегося окончания учений. Так, подразделения Южного и Западного военных округов уже выполнили свои задачи и начали грузиться в транспорт. В то же время НАТО, США и Украина не видят реального отвода войск.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team 14 февраля сообщила, что Россия завершает подготовку к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет.