Накануне «дня вторжения» Reuters запустил трансляцию с Майдана, где прозвучал гимн СССР. В агентстве объяснили

Новости

В ночь с 15 на 16 февраля, когда американские медиа прогнозировали вторжение России в Украину, британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана. Видео они титровали надписью «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса», а во время стрима раздался гимн СССР.

В обществе возникло возмущение по этому поводу, мол, медиа сеют панику и не фильтруют, что попадает в трансляцию. Продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий объяснил, почему так произошло.

Он подчеркнул, что агентство не может контролировать фоновые звуки во время включения, а сам стрим запустили, чтобы показать ситуацию в Украине.

«Майдан — это символ и сердце Украины. Ракурс и место я выбирал сам. Камера, как легко понять, установлена на балконе гостиницы «Украина». Работает в автоматическом режиме. Без оператора. За то, что происходит в кадре, мы, разумеется, не можем нести ответственность», — пояснил журналист.

Также Каразий подчеркнул, что на сервис Reuters подписаны тысячи изданий по всему миру, а тема Украины передовая в информационном пространстве.

«Редакторы хотят показать своим читателям/зрителям, как Украина выглядит. Лайв с Майдана, который мы запустили 5 дней назад, включают время от времени в свои выпуски новостей практически все телеканалы», — подытожил продюсер.

В то же время британская газета The Sun, которая накануне сообщила, что Россия вторгнется в Украину в 03:00 по Киеву 16 февраля, полностью переписала статью. Теперь журналисты пишут, что ночь прошла спокойно.

Ранее в заголовке было, что Россия якобы собирается напасть на Украину уже завтра [16 февраля] в 1 час ночи по британскому времени. Теперь же публикация стоит с заголовком «Разведка США утверждает, что Россия готова в любой момент вторгнуться в Украину с массированным ракетным ударом и 200 000 военнослужащих».