Накануне «дня вторжения» Reuters запустил трансляцию с Майдана, где прозвучал гимн СССР. В агентстве объяснили
- Автор:
- София Телишевская
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В ночь с 15 на 16 февраля, когда американские медиа прогнозировали вторжение России в Украину, британское агентство Reuters запустило прямую трансляцию с Майдана. Видео они титровали надписью «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса», а во время стрима раздался гимн СССР.
В обществе возникло возмущение по этому поводу, мол, медиа сеют панику и не фильтруют, что попадает в трансляцию. Продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий объяснил, почему так произошло.
Он подчеркнул, что агентство не может контролировать фоновые звуки во время включения, а сам стрим запустили, чтобы показать ситуацию в Украине.
«Майдан — это символ и сердце Украины. Ракурс и место я выбирал сам. Камера, как легко понять, установлена на балконе гостиницы «Украина». Работает в автоматическом режиме. Без оператора. За то, что происходит в кадре, мы, разумеется, не можем нести ответственность», — пояснил журналист.
Также Каразий подчеркнул, что на сервис Reuters подписаны тысячи изданий по всему миру, а тема Украины передовая в информационном пространстве.
«Редакторы хотят показать своим читателям/зрителям, как Украина выглядит. Лайв с Майдана, который мы запустили 5 дней назад, включают время от времени в свои выпуски новостей практически все телеканалы», — подытожил продюсер.
В то же время британская газета The Sun, которая накануне сообщила, что Россия вторгнется в Украину в 03:00 по Киеву 16 февраля, полностью переписала статью. Теперь журналисты пишут, что ночь прошла спокойно.
Ранее в заголовке было, что Россия якобы собирается напасть на Украину уже завтра [16 февраля] в 1 час ночи по британскому времени. Теперь же публикация стоит с заголовком «Разведка США утверждает, что Россия готова в любой момент вторгнуться в Украину с массированным ракетным ударом и 200 000 военнослужащих».
- 15 февраля Министерство обороны России объявило начало отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближающегося окончания учений.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team 14 февраля сообщила, что Россия завершает подготовку к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет.