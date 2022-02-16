В Украине выявили более 30 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 437
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 15 февраля, медики выявили 31 513 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 872 ребенка и 992 медработника). От осложнений заболевания умерли 310 пациентов, а накануне — 305.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:
- Киев — 4 437;
- Винницкая область — 667;
- Волынская область — 1 012;
- Днепропетровская область — 1 952;
- Донецкая область — 1 757;
- Житомирская область — 957;
- Закарпатская область — 492;
- Запорожская область — 1 597;
- Ивано-Франковская область — 542;
- Киевская область — 1 259;
- Кировоградская область — 541;
- Луганская область — 738;
- Львовская область — 919;
- Николаевская область — 928;
- Одесская область — 2 847;
- Полтавская область — 1 523;
- Ровенская область — 1 007;
- Сумская область — 1 159;
- Тернопольская область — 624;
- Харьковская область — 1 765;
- Херсонская область — 785;
- Хмельницкая область — 1 439;
- Черкасская область — 1 112;
- Черновицкая область — 429;
- Черниговская область — 1 084.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 103 565 человек умерли от осложнений болезни, а 3,8 миллиона граждан выздоровели.
Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 805 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 613 185 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 014 883. Еще 24 747 человек получили дополнительную дозу, а 599 058 — бустерную.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.
- 14 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине после 4 недель стремительного роста коронавирусной статистики ситуация с приростом количества новых больных стабилизировалась.