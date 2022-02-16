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В Украине выявили более 30 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 437

Автор:
София Телишевская
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Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 15 февраля, медики выявили 31 513 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 872 ребенка и 992 медработника). От осложнений заболевания умерли 310 пациентов, а накануне — 305.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 103 565 человек умерли от осложнений болезни, а 3,8 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 805 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 613 185 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 014 883. Еще 24 747 человек получили дополнительную дозу, а 599 058 — бустерную.