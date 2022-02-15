Президент США Джо Байден: Возле Украины остаются 150 тысяч военных, вторжение по-прежнему возможно
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Prachatai / Flickr
Президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение до сих пор возможно — несмотря на заявления России о начале отвода войск.
Об этом Байден заявил 15 февраля во время выступления с заявлением по поводу ситуации вокруг Украины.
«Мы получили сообщение, что отдельные части российской армии покидают позицию у границ Украины. Это было бы хорошо, но пока мы не можем подтвердить эти данные. По данным наших аналитиков, у границ Украины остаются значительные силы — около 150 тысяч военных в России и Беларуси. Вторжение по-прежнему возможно», — заявил Байден.
Отдельно президент США обратился к России и заявил, что та не является их врагом.
«США, НАТО и Украина не угроза для России. У нас нет ракет в Украине, у нас нет планов направить их туда. Вторая мировая была войной из-за необходимости, но если РФ атакует Украину, это будет война по ее выбору, это будет война без причины», — отметил Байден и добавил, что в случае вторжения в Украину российский газопровод «Северный поток — 2» не запустят.
Американский президент отметил, что ответ на российскую агрессию будет решительным — США и союзники введут «мощные» санкции, России придется ответить и за кибератаки.
- 15 февраля Министерство обороны России объявило начало отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближающегося окончания учений.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team 14 февраля сообщила, что Россия завершает подготовку к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет.