Спрос и исправность ГТС: Путин назвал два условия, при которых Россия продолжит транзит газа через Украину
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- Алексей Ярмоленко
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Немеш Янош / УНИАН
Президент России Владимир Путин назвал два условия, при которых РФ продлит транзит газа через Украину после завершения контракта в 2024 году. Он пояснил, что для этого должен быть спрос на газ в Европе, а украинская газотранспортная система должна быть исправной.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии», — подчеркнул Путин.
Он также снова заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом и у него нет никакой «политической окраски».
- 21 июля США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь для модернизации украинской ГТС.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Ими Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG решил не изменять форму, а создать для немецкой части газопровода дочернюю компанию согласно законодательству Германии.