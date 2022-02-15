В Украине ежегодно у тысячи детей выявляют рак. Минздрав назвал основные симптомы

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Михаил Мельниченко / «Бабель»

В Украине ежегодно диагностируют около тысячи новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенными онконедугами являются лейкемия (рак крови) и рак головного мозга.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Рак в детском возрасте, как правило, невозможно предупредить или выявить с помощью скрининга. И определить причины возникновения онкологических заболеваний у детей в основном невозможно», — отметил министр.

Он добавил, что в 2022 году Минздрав увеличил тарифы, по которым Национальная служба здоровья оплачивает медицинские услуги больницам, лечащим онкобольных детей.

В частности, тариф на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкозаболеваний у детей за год увеличился на 40% — до 128 тысяч гривен; на диагностику и химиотерапевтическое лечение онкогематологических заболеваний (лейкемия, лимфома) на 37% — до 224 тысяч гривен.

Также сейчас детям с онкологией проводят бесплатную трансплантацию костного мозга. «С начала этого года наши врачи уже провели 8 трансплантаций костного мозга детям. За 2021 год удалось сделать 77 таких трансплантаций», — отметил Ляшко и назвал основные тревожные симптомы недуга:

длительная и беспричинная потеря веса;

частые головные боли, сопровождающиеся утренней рвотой;

отеки, постоянные боли в костях, суставах, в области спины или в ногах;

уплотнение в зоне живота, шеи, груди, таза или подмышек, увеличение лимфоузлов;

появление синяков или сыпи на коже;

часто повторяющиеся инфекционные заболевания;

белесая полоска за зрачком в глазу ребенка;

постоянная тошнота или рвота без тошноты;

постоянная усталость и заметная бледность кожи;

периодическое или постоянное повышение температуры без видимых причин.

Один или несколько таких симптомов у ребенка — это повод для родителей немедленно обратиться к педиатру, подчеркнул министр.