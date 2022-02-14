Спикер олигарха: Ринат Ахметов 16 февраля уже будет в Украине

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Олигарх Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, будет находиться в Мариуполе. Он уехал из страны в Европу 30 января.

Информацию о его возвращении 14 февраля предоставила агентству Интерфакс пресс-секретарь олигарха Анна Терехова.

«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — сообщила она.

13 февраля Украинская правда сообщила, что чартер олигарха Рината Ахметова вылетел из Украины на фоне сообщений о возможном вторжении, но самого олигарха на борту не было. Его пресс-секретарь Анна Терехова рассказала «Бабелю», что Ринат Ахметов уехал в Европу 30 января: «Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину».