Спикер олигарха: Ринат Ахметов 16 февраля уже будет в Украине
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
-
Ратынский Вячеслав / УНИАН
Олигарх Ринат Ахметов в среду, 16 февраля, будет находиться в Мариуполе. Он уехал из страны в Европу 30 января.
Информацию о его возвращении 14 февраля предоставила агентству Интерфакс пресс-секретарь олигарха Анна Терехова.
«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — сообщила она.
13 февраля Украинская правда сообщила, что чартер олигарха Рината Ахметова вылетел из Украины на фоне сообщений о возможном вторжении, но самого олигарха на борту не было. Его пресс-секретарь Анна Терехова рассказала «Бабелю», что Ринат Ахметов уехал в Европу 30 января: «Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину».
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что сейчас за границей находятся 23 народных депутата. «Украинская правда» опубликовала их список. Перед этим Зеленский дал им и бизнесменам 24 часа, чтобы вернуться.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.