Зеленский сделал 16 февраля Днем единения украинцев. На эту дату прогнозируют российское вторжение

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения — на эту дату западные разведки прогнозируют российское вторжение.

Об этом Зеленский сообщил 14 февраля в своем видеообращении.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — отметил президент.

Зеленский отметил, что перед Украиной предстали серьезные вызовы: пугают большой войной и в очередной раз назначают дату вторжения — «это уже не первый раз».

«Мы уверены в себе, а не самоуверенны. Мы понимаем все опасности. Мы следим за ситуацией, просчитываем разные сценарии, готовим достойные ответы на все возможные агрессивные действия. Мы ясно знаем, где рядом с нашими границами чужая армия: ее численность, ее локации, оснащение и планы. Нам есть что противопоставить», — добавил президент.