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Facebook / SkyUp Airlines

Украинская авиакомпания SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы. Во время переговоров со страховщиками смогли добиться результатов — полеты в Украину остаются безопасными и защищенными.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании, которое она сделала в понедельник, 14 февраля.

Авиаперевозчик работает в штатном режиме. Билеты уже доступны на сайте.

«Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов снова открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе. Переговоры со страховщиками были сложными, и зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать собственные риски и вести мониторинг ситуации. Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры и правительством мы сумели добиться результатов — полеты в Украине остаются безопасными и защищенными», — заявил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

В выходные, 12—13 февраля, ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над Украиной из-за риска российского вторжения. Из-за этого арендодатели самолетов, которыми летает SkyUp, попросили вывезти их в зону Европейского Союза, а сама авиакомпания прекратила продавать билеты на рейсы 14—16 февраля.