Основной штат посольства США переехал во Львов. Свое посольство туда же (в случае вторжения РФ) переведет Израиль
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- Костя Андрейковец
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Andrii Podilnyk / Unsplash
Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.
«Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического решения этого кризиса», — сказал Интерфакс-Украина чиновник Госдепартамента США
Как передает израильский портал NewsRu.co.il, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорился с украинским МИД о том, что в случае начала вторжения войск России израильское посольство из Киева перенесут во Львов. Ранее Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства.
Польша же заявила, что не планирует эвакуацию дипломатов из Киева и Харькова. Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что решение об эвакуации будет приниматься в случае крайней необходимости.
- На фоне угрозы вторжения войск России посольства во Львов из Киева переводят Австралия и Канада. США сократили персонал посольства и остановили консульские услуги в Киеве. Япония, как и Израиль, эвакуируют семьи дипломатов и сотрудников посольств.
- Более 28 стран призвали своих граждан уехать из Украины.