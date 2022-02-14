Основной штат посольства США переехал во Львов. Свое посольство туда же (в случае вторжения РФ) переведет Израиль

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Andrii Podilnyk / Unsplash

Основной штат сотрудников посольства США в Украине переехал во Львов.

«Основной штат сотрудников посольства переехал во Львов, чтобы продолжить нашу важную работу по поддержке Украины и поиску дипломатического решения этого кризиса», — сказал Интерфакс-Украина чиновник Госдепартамента США

Как передает израильский портал NewsRu.co.il, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид договорился с украинским МИД о том, что в случае начала вторжения войск России израильское посольство из Киева перенесут во Львов. Ранее Израиль объявил об эвакуации семей дипломатов и сотрудников посольства.

Польша же заявила, что не планирует эвакуацию дипломатов из Киева и Харькова. Спикер польского правительства Петр Мюллер заявил, что решение об эвакуации будет приниматься в случае крайней необходимости.