Под Офисом президента несколько сотен студентов требуют отставки министра образования Шкарлета

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Министерство образования и науки Украины

Под Офисом президента проходит акция протеста, где студенты требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным агентства, в акции участвуют около 150 человек. В то же время Интерфакс-Украина сообщает, что в ОП пришли более 500 участников протеста. Это преимущественно студенты разных киевских университетов: Киево-Могилянская академия, Киевский политехнический институт, Национальный авиационный университет, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и другие. Они держат в руках плакаты с надписями «Могилянка – это свобода», «Шкарлет временный, студенчество навсегда» и другие.

Кроме отставки министра Шкарлета студенты также требуют отставки ректора НАУ Максима Луцкого. Как отмечают организаторы, ректор не имеет права возглавлять высшее образование, потому что оно подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича.