В Украине выявили более 16 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 2 293
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 13 февраля, медики выявили 16 993 новых случая коронавирусной болезни (в том числе 1 447 детей и 252 медработника). От осложнений заболевания умерли 142 пациента, а накануне — 140.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:
- Киев — 2 293;
- Винницкая область — 401;
- Волынская область — 445;
- Днепропетровская область — 1 171;
- Донецкая область — 737;
- Житомирская область — 739;
- Закарпатская область — 292;
- Запорожская область — 468;
- Ивано-Франковская область — 436;
- Киевская область — 530;
- Кировоградская область — 258;
- Луганская область — 245;
- Львовская область — 736;
- Николаевская область — 746;
- Одесская область — 1 519;
- Полтавская область — 222;
- Ровенская область — 395;
- Сумская область — 500;
- Тернопольская область — 361;
- Харьковская область — 1 107;
- Херсонская область — 721;
- Хмельницкая область — 564;
- Черкасская область — 823;
- Черновицкая область — 571;
- Черниговская область — 713.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 102 950 человек умерли от осложнений болезни, а 3,7 миллиона граждан выздоровели.
Также за минувшие сутки медики вакцинировали 18 938 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 958 214. Еще 23 748 человек получили дополнительную дозу, а 567 242 — бустерную.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.