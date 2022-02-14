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В Украине выявили более 16 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 2 293

Автор:
София Телишевская
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Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 13 февраля, медики выявили 16 993 новых случая коронавирусной болезни (в том числе 1 447 детей и 252 медработника). От осложнений заболевания умерли 142 пациента, а накануне — 140.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,5 миллиона случаев COVID-19. При этом 102 950 человек умерли от осложнений болезни, а 3,7 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 18 938 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 577 694 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 958 214. Еще 23 748 человек получили дополнительную дозу, а 567 242 — бустерную.