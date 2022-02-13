Россия проигнорировала запрос о войсках на границах. Теперь Украина созывает срочное заседание ОБСЕ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Tu prova ad avere un mondo nel cuore
Россия не ответила на запрос Украины по поводу скопления войск на границах. Теперь украинская сторона созывает экстренное заседание ОБСЕ.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что Россия проигнорировала украинский запрос в соответствии с Венскими документами относительно точного количества российских военных на границах и их целей пребывания. В этой связи Украина делает следующий шаг — созывает срочное (в течение 48 часов) заседание с участием РФ и других стран-членов ОБСЕ.
«Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», — пояснил Кулеба.
- 11 февраля Министерство иностранных дел Украины запросило у России разъяснений из-за cкопления войск у границ и точные данные об их дислокации и численности. Украина активировала механизм Венского документа ОБСЕ от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности, который позволяет получать информацию о военных учениях.
- 10 февраля в Беларуси начались масштабные военные учения «Союзная решимость — 2022». Войска Беларуси и России отрабатывают отражение условной «внешней агрессии» и «борьбу с терроризмом». На фоне скопления более 130 тысяч российских военных на границе украинские власти и Запад опасаются, что учения могут использоваться для вторжения.