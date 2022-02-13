Украина официально рекомендует авиакомпаниям не летать над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля

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Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля — из-за российских учений.

Об этом глава «Украэроруха» Андрей Ярмак сообщил в воскресенье, 13 февраля.

Уже с завтрашнего дня, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендуют не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.

На прошлой неделе Россия опубликовала в NOTAM сообщение для пилотов, в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем — с 14 по 19 февраля из-за собственных учений. А ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине, соответственно она и предупреждает о потенциальной опасности.

Ярмак подчеркнул: эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем, воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для полетов.