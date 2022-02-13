Украина официально рекомендует авиакомпаниям не летать над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Videvo
Украина официально рекомендует авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля — из-за российских учений.
Об этом глава «Украэроруха» Андрей Ярмак сообщил в воскресенье, 13 февраля.
Уже с завтрашнего дня, 14 февраля, авиакомпаниям рекомендуют не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации.
На прошлой неделе Россия опубликовала в NOTAM сообщение для пилотов, в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем — с 14 по 19 февраля из-за собственных учений. А ответственность за воздушное движение в пространстве над открытым морем лежит на Украине, соответственно она и предупреждает о потенциальной опасности.
Ярмак подчеркнул: эта рекомендация не блокирует в целом полеты над Черным морем, воздушное пространство над территорией Украины открыто и доступно для полетов.
- 13 февраля в Офисе президента Украины заявили, что страна не видит смысла закрывать воздушное пространство из-за России, позже Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, авиаперевозчикам планируют дать финансовые гарантии.
- 12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно. Параллельно украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14—16 февраля из-за требования лизингодателей вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.