В Украине за сутки выявили почти 25 тысяч новых больных ковидом. Вакцинировали от него более 35 тысяч человек

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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

В Украине за сутки 12 февраля выявили 24 518 новых случаев коронавируса, а вакцинировали от него 36 453 человека.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 13 февраля.

Также за минувшие сутки госпитализировали с ковидом 3 935 человек, умерли от него 140. Всего с начала пандемии и по состоянию на 13 февраля в Украине выявили 4 525 700 больных коронавирусом, а умерли от него 102 808 человек.

Что касается вакцинации, то за сутки 12 февраля привили 36 453 человека, из них первую дозу получили 10 363 человека. Всего с начала вакцинации в Украине полностью иммунизировано 14 949 233 человека.