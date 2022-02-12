Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу

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French Embassy in the U.S. / Flickr

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, во время которого предостерег Россию от возможного нового вторжения в Украину.

Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве.

«Министр обороны Ллойд Остин разговаривал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины», — говорится в пресс-релизе Пентагона.

В субботу телефонный разговор между США и Россией состоялся также на уровне глав внешнеполитических ведомств. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил российского министра о недопустимости какой-либо агрессии против Украины и пригрозил масштабными последствиями со стороны всего трансатлантического сообщества.

Кроме того, практически час разговаривали президент США Джо Байден и лидер Кремля Владимир Путин. С Путиным поговорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. В дальнейшем он намерен провести разговор с президентами США и Украины, а также канцлером Германии.