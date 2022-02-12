Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу
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- София Телишевская
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French Embassy in the U.S. / Flickr
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, во время которого предостерег Россию от возможного нового вторжения в Украину.
Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве.
«Министр обороны Ллойд Остин разговаривал с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили наращивание сил России в Крыму и вокруг Украины», — говорится в пресс-релизе Пентагона.
В субботу телефонный разговор между США и Россией состоялся также на уровне глав внешнеполитических ведомств. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил российского министра о недопустимости какой-либо агрессии против Украины и пригрозил масштабными последствиями со стороны всего трансатлантического сообщества.
Кроме того, практически час разговаривали президент США Джо Байден и лидер Кремля Владимир Путин. С Путиным поговорил и президент Франции Эмманюэль Макрон. В дальнейшем он намерен провести разговор с президентами США и Украины, а также канцлером Германии.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.
- В то же время у президента Украины Владимира Зеленского нет точной информации, что Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину в середине февраля.