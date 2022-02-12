Генпрокурор призвала Ярославского вернуться в Украину. Он улетел в Лондон после ДТП с участием его кортежа

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Мариенко Андрей / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала харьковского бизнесмена Александра Ярославского вернуться в Украину. Ночью 9 февраля кортеж предпринимателя попал в смертельное ДТП, а на следующий день утром Ярославский улетел в Лондон.

Об этом генпрокурор заявила на брифинге в Харькове, сообщает Укринформ.

«Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-то фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь мое слово будет гарантией», — подчеркнула Ирина Венедиктова.

Кроме того, она отметила, что мужчина, пришедший в полицию с признанием в аварии, перестал выходить на связь. В то же время прокуратура отозвала ему ходатайство о мере пресечения и заменила подозрение на ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления).

Венедиктова считает странным, что мужчина не пришел на судебное заседание для избрания ему меры: «Пока мы не можем найти его».

Тем временем в группе DCH Александра Ярославского сообщили, что бизнесмен 10 февраля улетел из Харькова в Лондон, где 11 февраля выступает с концертом его сын. Отмечается, что поездка была запланирована еще в середине января, мол, он никуда не убегал. До 19 февраля Ярославский с семьей будет на отдыхе.