Литва, кроме комплексов Stinger, передаст Украине вакцину от коронавируса Johnson & Johnson

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Johnson & Johnson

Литва передает Украине вакцину от коронавируса Johnson & Johnson для прививки украинцев на контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ) на Донбассе.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 12 февраля на территории КПВВ «Станица Луганская».

«Сегодня Украина имеет мощную поддержку от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев, в том числе с временно оккупированных территорий на пунктах пропуска. Это позволит нам защитить еще больше наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни», — сказал министр.

По словам Ляшко, на КПВВ есть выбор вакцин и достаточное количество бесплатных быстрых тестов для всех, кто обращается. Также идет модернизация сервисной зоны на территории контрольного пункта, где планируется разместить пункт прививки, отделение банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты.

Кроме того, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время визита в Украину 10—11 февраля заверила, что в ближайшее время страна передаст украинской стороне переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, портативные тепловизоры и другое оборудование.

В то же время МИД Литвы рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Украину, а уже находящимся в стране посоветовали оценить необходимость дальнейшего проживания.

Тех, кто решит остаться в Украине, попросили заполнить специальную форму для предоставления консульской помощи в случае необходимости, а также следить за новостями и сообщать родственникам о своем местонахождении.

«Крайне не советуем ехать в Крым и Донецкую и Луганскую области», — отметили в МИД.

Отдельно говорится, что посольство Литвы в Украине продолжает выполнять все основные функции.