Телескоп «Джеймс Уэбб» сделал «селфи» в космосе
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало первое «селфи» космического телескопа «Джеймс Уэбб», которое он сделал в космосе.
Как отмечается, снимок создан с помощью специальной линзы внутри прибора NIRCam, который необходим только для получения изображений сегментов главного зеркала, а не космоса.
В NASA объяснили, что эта конфигурация не используется во время научных операций, а необходима только для настройки.
«В этом случае яркий сегмент был направлен на яркую звезду, в то время как другие сегменты не настроены в том направлении. Это изображение дало заблаговременное указание на юстирование главного зеркала инструмента», — добавили в NASA.
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