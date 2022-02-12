В МИД Германии призвали своих граждан покинуть Украину «в кратчайшие сроки, если их присутствие необязательно»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Herman / Flickr
Германия призвала своих граждан не ездить в Украину и уехать из страны «в кратчайшие сроки, если их присутствие необязательно».
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 12 февраля.
«Напряжение между Россией и Украиной продолжает расти в последние дни на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений возле границ Украины. Нельзя исключать военный конфликт», — отметили в МИД.
Также отмечается, что генконсульство «Донецк», которое сейчас перемещено в Днепр, временно закрывается.
«В чрезвычайных ситуациях немцам, проживающим в районе ГК «Донецк», следует обращаться в посольство в Киеве», — добавили в МИД.
Гражданам Германии, которые не будут выезжать из Украины, посоветовали следить за местными объявлениями и публикациями в СМИ, а также зарегистрироваться в списке предотвращения кризисных ситуаций Федерального министерства иностранных дел.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее уехать из Украины призвал президент США Байден.
- 12 февраля Россия тоже сообщила об «определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине».
- С 13 февраля Госдепартамент США перестанет предоставлять консульские услуги в посольстве в Киеве и приказал уехать из страны дипломатам, не занимающим там критически важные должности, из-за угрозы, что Россия начнет военные действия против Украины.