В МИД Германии призвали своих граждан покинуть Украину «в кратчайшие сроки, если их присутствие необязательно»

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Herman / Flickr

Германия призвала своих граждан не ездить в Украину и уехать из страны «в кратчайшие сроки, если их присутствие необязательно».

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел 12 февраля.

«Напряжение между Россией и Украиной продолжает расти в последние дни на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений возле границ Украины. Нельзя исключать военный конфликт», — отметили в МИД.

Также отмечается, что генконсульство «Донецк», которое сейчас перемещено в Днепр, временно закрывается.

«В чрезвычайных ситуациях немцам, проживающим в районе ГК «Донецк», следует обращаться в посольство в Киеве», — добавили в МИД.

Гражданам Германии, которые не будут выезжать из Украины, посоветовали следить за местными объявлениями и публикациями в СМИ, а также зарегистрироваться в списке предотвращения кризисных ситуаций Федерального министерства иностранных дел.