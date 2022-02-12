Россия решила «оптимизировать штаты» посольства и консульств в Украине
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Nikita Dezhurny / Flickr
Россия решила сократить штаты посольства в Киеве и генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 февраля.
«Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение об определенной оптимизации штатов российских загранучреждений в Украине», — заявила она.
В то же время Захарова отметила, что посольство и консульства в Украине продолжат выполнять свои основные функции.
«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами в Украине... мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, по-видимому, знают о готовящихся в Украине силовых акциях, которые способны существенно усложнить ситуацию в сфере безопасности», — добавила представительница МИД РФ.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата. По данным Bloomberg, вторжение может начаться 15 февраля.
- После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим стали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано рисками вторжения войск России. Ранее уехать из Украины призвал президент США Байден.