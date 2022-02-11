Космический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первое фото
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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NASA
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA в пятницу, 11 февраля, опубликовало первый снимок, сделанный космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Каждая отдельная точка на фото – это проекция одного и того же объекта (звезды) из каждого из 18 сегментов главного зеркала телескопа.
Процесс захвата изображения начался 2 февраля и длился около 25 часов. Затем эти изображения «сшили».
Фото станет основой для выравнивания и фокусировки телескопа, чтобы этим летом «Вебб» смог показать беспрецедентные виды Вселенной. В следующем месяце команда будет постепенно корректировать зеркальные сегменты, пока 18 изображений не станут одной звездой.
«Вся команда «Вебба» в восторге от того, насколько хорошо происходят первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в NIRCam», — сказала Марсия Рике, главный исследователь инструмента NIRCam.
В дальнейшем изображения Вебба будут становиться более четкими, подробными и сложными — по мере того, как остальные три его прибора достигнут своих рабочих температур и начнут собирать данные. Ожидается, что первые научные изображения будут доставлены летом.
- 25 декабря 2021 года NASA запустило телескоп имени Джеймса Уэбба стоимостью $10 миллиардов, который заменит телескоп «Хаббл». Его отправили на расстояние 1,5 миллиона километров от Земли — к точке L2. Ученые возлагают на «Уэбб» большие надежды — он поможет гораздо глубже заглянуть во Вселенную и подробнее изучить галактики и планеты.
- 29 декабря в NASA сообщили, что телескоп будет работать дольше, чем ожидалось. Анализ траектории показал, что его запаса топлива хватит на более чем 10 лет работы.