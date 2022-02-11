CNN: Американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» по Украине для сдерживания России

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Win McNamee / Photo by Win McNamee / Getty Images

Американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.

Об этом пишет CNN со ссылкой на ряд источников в администрации президента США Джо Байдена.

Они отмечают, что все обнародования планов России тесно координировались между Советом нацбезопасности США, разведывательным сообществом и другими агентствами по нацбезопасности для того, чтобы сорвать российские планы, снизить эффективность любых провокаций или операций под «фальшивым флагом» и, наконец, сдержать военные действия.

Чиновники рассказали, что в администрации президента США считают эту стратегию успешной и имеют некоторые признаки того, что она работает. В частности, по их данным, президента России Владимира Путина застали врасплох некоторые публикации в СМИ, а разведка подтверждает, что российская армия недовольна раскрытием их планов.

«Полезно заставить их сомневаться в себе. Полезно заставить их задуматься над тем, могут ли они действительно осуществить некоторые из этих планов, сохраняя при этом секретность и эффект неожиданности. Иногда, если вы достаточно сомневаетесь в системе, они могут фактически убрать некоторых компетентных людей, подозреваемых в шпионаже, хотя те на самом деле совсем не шпионы», — рассказал один из членов разведки.

Такая стратегия уже привела к определенным конфликтам между представителями власти США и журналистами, требующими доказательств заявлений о планах России. В разведке уверяют, что не используют СМИ в качестве инструмента, а только ведут стратегическую коммуникационную кампанию.

«Имейте в виду, что существует много потенциальных аудиторий этих разглашений, независимо от того, сделаны ли они с трибуны, сделаны ли они на фоновом брифинге или в других форматах», — отмечают там.

Источники издания подчеркивают, что США в 2022 году хотят лишить Россию эффекта неожиданности, который был в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. К тому же многие чиновники, которые тогда были у власти, сейчас снова работают в Белом доме, и они извлекли определенные уроки из тех событий.

Один из дипломатов рассказал, что в 2014 году Запад застала врасплох оккупация Крыма и полное отрицание Россией своего участия. Тогда чиновники непублично скептически относились к тому, что «зеленые человечки» на полуострове действительно были российскими военными. Теперь же США пытаются действовать на опережение, чтобы исключить использование Россией так называемых «серых зон» во время ведения войны, в частности дезинформацию и провокации под «фальшивым флагом».