Работники СБУ приехали в село Ровенской области из-за незаконной добычи янтаря. На них с топорами напали местные жители
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 10 февраля, проводили следственные действия в селе Ельное Ровенской области из-за незаконной добычи янтаря, однако на них с топорами напали местные жители. Силовики в ответ применили оружие.
Объяснение по поводу инцидента СБУ обнародовала в пятницу, 11 февраля.
Местные жители пошли на силовиков с топорами, холодным и травматическим оружием. Мужчины не реагировали на требования работников СБУ и ранили нескольких из них. Силовики в ответ применили оружие. Как результат, пять местных жителей и три работника СБУ ранены. Опасности их жизни нет, после медицинской помощи четверо от госпитализации отказались.
Из-за инцидента с нападением на работников СБУ полиция открыла производство. Служба безопасности также установила местных жителей, которые занимаются незаконной добычей янтаря. Против них открыли уголовное производство.
- В сентябре 2020 года СБУ заблокировала контрабанду янтаря из Ровенской области в Азию. Изъяли более 800 кг на миллионы гривен. До этого СБУ показала масштабы раскопок янтаря в лесхозе Ровенской области.
- В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий добычу янтаря в Украине. Помимо уголовной ответственности за незаконную добычу документ предусматривает и выдачу разрешений на пользование недрами на определенных земельных участках.