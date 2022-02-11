ГБР открыло дело против правоохранителей, пытавшихся сфальсифицировать дело о ДТП с кортежем Ярославского
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- София Телишевская
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Мариенко Андрей / УНИАН
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против правоохранителей, пытавшихся сфальсифицировать дело о ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев.
Досудебное расследование начали по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372 УКУ).
Глава ГБР заверил, что все производства тщательно расследуют, поэтому «настоящие виновники будут привлечены к ответственности»
«Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права, и не «назначало» виновных, даже из-за общественного давления», — заявил Сухачев.
- 9 февраля на дороге Киев — Харьков —Довжанский в 22:55 произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на 50-летнего пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018».
- Сам бизнесмен заявил, что не был на месте ДТП, а «спал дома». В его компании заявили, что за рулем был водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда садится за руль. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Ярославского тоже должны вызвать на допрос.
- Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что дело пытались сфальсифицировать, и уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.