Журналисты опубликовали видео с кортежем Ярославского после ДТП под Харьковом

Новости

УНИАН

Журналисты «Украинской правды» опубликовали видео с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в ночь на 10 февраля после ДТП в Харьковской области, в котором погиб человек.

Фрагмент записи камер видеонаблюдения опубликован в YouTube-канале издания.

Как видно на видео, в кортеже было два автомобиля, которые двигались на расстоянии друг от друга. На видео зафиксировано время с 22:56 до 22:59.

На записях не видно, кто был за рулем автомобилей.

Тем временем агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что в рамках расследования проведут экспертизы, чтобы определить, кто находился за рулем во время ДТП.

«Мужчина, сдавшийся полиции, на самом деле был в 30 км от места ДТП. В глубокую ночь он приехал в поселок Мартово, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию», – рассказал источник.

Также правоохранители уже установили, что «Ярославский был на месте ДТП в момент происшествия».

Официально в полиции Харьковской области сообщили, что провели обыски в гостинице и дома у Ярославского, а также у человека, который уверял, что был за рулем авто, сбившего человека.

«Целью обыска является извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП», — пояснили в полиции.