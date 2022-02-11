Журналисты опубликовали видео с кортежем Ярославского после ДТП под Харьковом
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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УНИАН
Журналисты «Украинской правды» опубликовали видео с кортежем бизнесмена Александра Ярославского в ночь на 10 февраля после ДТП в Харьковской области, в котором погиб человек.
Фрагмент записи камер видеонаблюдения опубликован в YouTube-канале издания.
Как видно на видео, в кортеже было два автомобиля, которые двигались на расстоянии друг от друга. На видео зафиксировано время с 22:56 до 22:59.
На записях не видно, кто был за рулем автомобилей.
Тем временем агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что в рамках расследования проведут экспертизы, чтобы определить, кто находился за рулем во время ДТП.
«Мужчина, сдавшийся полиции, на самом деле был в 30 км от места ДТП. В глубокую ночь он приехал в поселок Мартово, где живет Ярославский. Через некоторое время он уехал домой, собрал вещи и утром пришел сдаваться в полицию», – рассказал источник.
Также правоохранители уже установили, что «Ярославский был на месте ДТП в момент происшествия».
Официально в полиции Харьковской области сообщили, что провели обыски в гостинице и дома у Ярославского, а также у человека, который уверял, что был за рулем авто, сбившего человека.
«Целью обыска является извлечение информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля «Мерседес» и причастности других лиц к совершению ДТП», — пояснили в полиции.
- 9 февраля на дороге «Киев-Харьков-Довжанский» около 22:55 произошла смертельная авария: машина из кортежа Ярославского наехала на 50-летнего пешехода. На месте аварии был найден номерной знак кортежа «0018».
- Сам бизнесмен заявил, что не был на месте ДТП, а «спал дома». В его компании заявили, что за рулем был водитель, работавший в одной из вспомогательных служб. Именно он пришел в полицию давать показания. СМИ писали, что сам бизнесмен иногда бывает за рулем. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Ярославского тоже должны вызвать на допрос.
- Впоследствии министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что дело пытались сфальсифицировать и уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.