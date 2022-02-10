В Украину прилетела 11-я партия военной помощи от США

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В международный аэропорт «Борисполь» прибыла 11-я партия военной помощи от США. Груз доставил самолет Boeing 747.

Трансляцию разгрузки самолета ведет YouTube-канал in time Ukraine. В описании стрима указано, что борт привез вооружение и боеприпасы.