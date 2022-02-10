В Украину прилетела 11-я партия военной помощи от США
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
В международный аэропорт «Борисполь» прибыла 11-я партия военной помощи от США. Груз доставил самолет Boeing 747.
Трансляцию разгрузки самолета ведет YouTube-канал in time Ukraine. В описании стрима указано, что борт привез вооружение и боеприпасы.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, а также ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии мобильные госпитали и американское вооружение.
- 9 февраля в Украину прибыл британский борт с военной помощью для теробороны, а позднее американский борт, который привез более 80 тонн боеприпасов. Всего от США Киев ожидает 45 рейсов.