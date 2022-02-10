Посольство США: Россия под предлогом военных учений нарушает морской суверенитет Украины

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Посольство США отреагировало на морскую блокаду Украины Россией, назвав ее продолжением экономической войны.

«Российская экономическая война против Украины продолжается. Под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, ограничивает свободу судоходства в Черном и Азовском морях и препятствует морским перевозкам, необходимым для экономики Украины», — сказано в заявлении дипмиссии в Twitter.