«Никакого личного измерения». Путин объяснил свои слова «терпи, моя красавица»

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Omer Messinger / Stringer

Президент России Владимир Путин объяснил свои слова «не нравится? терпи, моя красавица», которые он произнес на пресс-конференции с президентом Франции, реагируя на слова украинского главы о Минских соглашениях.

Об этом сообщает «РБК».

«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности [...]. Вопрос только в том, что когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах [...], то мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства [...], то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать», — сказал Путин на пресс-конференции с президентом Казахстана.