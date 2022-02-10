Морская блокада: министр обороны Резников призвал другие страны запретить вход российских кораблей в иностранные порты
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- Алексей Ярмоленко
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Полищук Максим / УНИАН
Министр обороны Алексей Резников призвал страны-партнеры запретить вход российских кораблей в иностранные порты. Так они должны отреагировать на попытки России заблокировать доступ к украинским портам через Черное и Азовское море.
Об этом он написал в своем Facebook.
Резников отметил, что на территории аннексированного Крыма в Минобороны наблюдают продолжение милитаризации, проведение учений, постоянный отвод и введение российских военных подразделений.
«Перекрытие акваторий Азовского и Черного морей для учений — это тактика ползучей оккупации моря, которую они используют давно. Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставкой оружия. Теперь ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!» – призвал министр.
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