Зимняя Олимпиада в Пекине: Украина не будет участвовать в командных соревнованиях по фристайлу

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Сборная Украины по фристайлу не присоединится к первому соревнованию между смешанными командами по фристайлу (акробатика) на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр спорта Вадим Гутцайт.

«Сразу три украинских фристайлиста — Дмитрий Котовский, Анастасия Новосад и Александр Окипнюк — буквально накануне старта получили положительные тесты [на коронавирус], из-за чего наша команда не имеет возможности выставить полноценный состав из трех фристайлистов и выйти на старт командных соревнований», — написал он.

По словам Гутцайта, украинская сборная в соревнованиях по фристайлу могла получить медаль, «поскольку именно эта дисциплина в течение сезона демонстрировала стабильно высокие результаты на престижных международных стартах».

«Я не могу представить, что сейчас чувствуют спортсмены и тренеры, которые годами готовились к важнейшим соревнованиям — Олимпийским играм», — отметил он и заверил, что команду пытались как можно быстрее вернуть на старт.

Как отмечает «Суспільне Спорт», также в соревнованиях по фристайлу не будет участвовать команда Казахстана.