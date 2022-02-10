В Сенате США назвали кибератаки России первым основанием для введения санкций еще до вторжения в Украину

Новости

Ben Schumin / Flickr

Кибератаки против Украины будут первыми в списке причин, которые приведут к санкциям против России еще до вторжения.

Об этом заявили американские сенаторы в комментарии Politico.

«Если бы были санкции до вторжения, они были бы связаны с кибератаками России в отношении Украины», — сказал член комитета Сената США по международным отношениям Крис Мерфи.

То, что санкции за российские кибератаки — «один из вопросов, которые рассматриваются », подтвердил глава комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес. Он отметил, что даже рассматривается возможность ввести санкции за российские хакерские атаки, совершенные ранее против Украины.

«Я решительно и постоянно говорил, что мы должны вводить санкции, начиная прямо сейчас, фактически вчера, потому что Путин понимает только силу экономических или военных действий. Этот законопроект о санкциях — больше, чем сообщение. Это действительно инструмент убеждения», — подчеркнул сенатор Ричард Блюменталь.

В то же время сенаторы не уточнили, какие именно санкции угрожают России в ответ на кибератаки против Украины.

Также в Сенате США настаивают на увеличении помощи Украине. В частности, член комитета Сената по международным отношениям Роб Портман сообщил, что он работает с Мерфи над включением «миллионов» в финансирование киберпомощи Украине в более широком соглашении о санкциях.

«Нам нужно поделиться всем, чем мы можем помочь им [Украине] в подготовке и защите, и я думаю, что мы должны держать на столе все варианты нашего ответа на кибератаку», — считает член комитета Сената по разведке Ангус Кинг.

По словам Менендеса, киберпомощь «тоже находится на рассмотрении».

«Кибератаки должны иметь последствия, независимо от того, связаны ли они со вторжением. [...] Потребовались бы годы, чтобы построить защиту, которая сделала бы ее [Украины] критически важную инфраструктуру менее уязвимой для тех атак, которые, вероятно, планируют россияне», — отметил член комитета Сената по разведке Марко Рубио, призвав к быстрым действиям в случае кибератаки.