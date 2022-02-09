Канцлер Германии: Кремль понял сигнал Запада о санкциях в случае вторжения в Украину
- Автор:
- София Телишевская
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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в Кремле поняли сигнал Запада о готовности ввести жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.
Об этом Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном, передает Reuters.
Канцлер уверен, что Россия отдает себе отчет о единстве Запада в решимости быстрого введения санкций.
«Слишком рано говорить о том, что проблемы решены. Они очень серьезные и будут оставаться еще некоторое время, поэтому заслуживают нашего внимания», – сказал лидер Германии и добавил, что США, Европейский Союз и НАТО будут совместно действовать в вопросе санкций.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, (вероятно) «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Джо Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами. России грозит тотальный паралич международных расчетов и валютный шок с дефицитом товаров, который затронет все население страны.
- Санкции за войну Россия получит и от ЕС с Великобританией, по крайней мере, ЕС это обещает.