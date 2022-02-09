Папа Римский назвал войну безумием и призвал молиться за «нормандский формат»

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Папа Римский Франциск назвал войну безумием и призвал верующих молиться об успехе переговоров в «нормандском формате».

Об этом пишет издание Reuters.

Выступая перед паломниками, Франциск поблагодарил всех, кто принял участие в молитве за мир в Украине.

«Давайте продолжим молить Бога о мире, чтобы напряженность и угрозы войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в «нормандском формате» способствовали достижению этой цели. Давайте не забывать, что война — это безумие», — заявил Франциск.