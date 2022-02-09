Зеленский проведет выездное заседание СНБО в Харькове

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«В пятницу в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно состоится в Харькове», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, заседание будет проведено в помещении Харьковской областной государственной администрации. После чего (ориентировочно в 17:30) состоится брифинг секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

В СНБО не сообщают, что будет в повестке дня заседания.