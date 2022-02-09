Правительство разрешило пенсионерам и людям с инвалидностью тратить средства «єПідтримки» на коммунальные услуги

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Кабинет министров разрешил двум категориям людей тратить средства за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. Это смогут сделать люди старше 60 лет и люди с I и II группами инвалидности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 февраля.

Кроме этого, люди с I и II группами инвалидности, как и пенсионеры, получат возможность тратить средства с «єПідтримки» на покупку лекарств.

Также правительство продлило срок использования денег за вакцинацию. Раньше их можно было потратить только в течение четырех месяцев, теперь этот срок продлен до девяти месяцев.