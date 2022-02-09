Правительство разрешило пенсионерам и людям с инвалидностью тратить средства «єПідтримки» на коммунальные услуги
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Кабинет министров разрешил двум категориям людей тратить средства за вакцинацию на оплату коммунальных услуг. Это смогут сделать люди старше 60 лет и люди с I и II группами инвалидности.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 февраля.
Кроме этого, люди с I и II группами инвалидности, как и пенсионеры, получат возможность тратить средства с «єПідтримки» на покупку лекарств.
Также правительство продлило срок использования денег за вакцинацию. Раньше их можно было потратить только в течение четырех месяцев, теперь этот срок продлен до девяти месяцев.
- В Украине начнут выплачивать 500 гривен за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой с 14 марта. 6 января в Украине была разрешена бустерная вакцинация для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Будут вакцинировать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от коронавируса. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримки».