По всей Украине начаты военные учения «Метель-2022»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Вооруженные силы Украины начали по всей стране командно-штабные учения «Метель-2022». Военные отработают управление группами войск, воинскими частями и силами безопасности во время активных боевых действий.
Как сообщает Генштаб Украины, военные в течение февраля по всей территории страны будут отрабатывать оборону государства.
Днем ранее министр обороны Алексей Резников анонсировал военные учения одновременно с российско-беларусскими, активная фаза которых пройдет с 10 по 20 февраля.
Он говорил, что к учениям привлекут беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и NLAW. Также он назвал локации учений — это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Сумы, Одесса и другие.
- 2 февраля в Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. В них участвуют несколько десятков тысяч военнослужащих и сотни единиц вооружения. На фоне скопления более 130 тысяч российских военных на границе украинские власти и Запад опасаются, что учения могут использовать для вторжения. Второй этап продлится до 20 февраля.
- 5 февраля в России заявили о подготовке к военным учениям в Ростовской области на полигоне «Кузьминский», расположенном примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Учения запланированы на 11 февраля.