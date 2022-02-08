Bloomberg: Страны Евросоюза против отключения России от SWIFT

Новости

Rock Cohen / Flickr

Страны Европейского Союза выступают против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в качестве одной из мер за вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с засекреченными обсуждениями США и ЕС.

Несмотря на то, что члены ЕС на публике заявляют, что едины с США в вопросе санкций против РФ, во время согласования о мерах они против. Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. Последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов.

Источники Bloomberg отмечают, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо, поскольку это ударит и по экономике ЕС.