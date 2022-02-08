Bloomberg: Страны Евросоюза против отключения России от SWIFT
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Rock Cohen / Flickr
Страны Европейского Союза выступают против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в качестве одной из мер за вторжение в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с засекреченными обсуждениями США и ЕС.
Несмотря на то, что члены ЕС на публике заявляют, что едины с США в вопросе санкций против РФ, во время согласования о мерах они против. Наиболее активное участие в координации санкций с США принимают Италия, Франция и Германия. Последняя против санкций в отношении российского банковского и энергетического секторов.
Источники Bloomberg отмечают, что представители европейских стран дали понять США, что отключение России от SWIFT недопустимо, поскольку это ударит и по экономике ЕС.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, (вероятно) «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Джо Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами. России грозит тотальный паралич международных расчетов и валютный шок с дефицитом товаров, который затронет все население страны.
- Санкции за войну Россия получит и от ЕС с Великобританией, по крайней мере, ЕС это обещает.
- В феврале глава МВФ заявил, что страны, которые пострадают от санкций против России, могут рассчитывать на поддержку.