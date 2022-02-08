Франция поставит Украине 130 локомотивов Alstom и пожарную технику. Также предоставит макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд

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Alstom

Франция и Украина финализировали договоры по ряду проектов, которые касаются железной дороги и критической инфраструктуры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером Франции, передает Офис президента.

Французская железнодорожная компания Alstom поставит Украине 130 локомотивов на сумму €900 миллионов. Также Украина получит от Франции 370 единиц пожарно-спасательной техники на €300 миллионов. Авиастроительная Airbus будет работать над развитием украинского национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines, который ранее планировали на старте укомплектовать самолетами Ан-158.

Совместно с Францией в Николаеве реализуют проект по строительству патрульных катеров для Госпогранслужбы. В рамках военно-технического сотрудничества соглашение подписали «Укроборонпром» и промышленная группа Thales. Также страны подпишут совместное заявление о реформах оборонно-промышленного комплекса.

Отдельно Зеленский отметил проект для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкции водоканала в городе Попасная (Луганская область).

Кроме этого, в Офисе президента сообщили, что Франция предоставит Украине макрофинансовую помощь в размере €1,2 млрд. Никаких деталей этой программы не указываются. Это ровно столько, сколько планирует предоставить Украине весь ЕС в ближайшее время.