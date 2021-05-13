Электровозы Alstom и водоснабжение в Луганской области. Украина и Франция подписали четыре соглашения на более 1,3 млрд евро

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр подписали четыре соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Соглашения касаются следующих проектов:

поставки 130 электровозов французской компанией Alstom на сумму до 900 млн евро;

поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;

улучшение водоснабжения в Луганской области;

улучшение качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.

Шмыгаль отметил, что все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Это должно способствовать созданию тысяч новых рабочих мест.

В интервью Интерфакс-Украина Ле Мэр заявил, что Alstom готова повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%. Alstom — один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве железнодорожного транспорта. Компания работает более чем в 60 странах.