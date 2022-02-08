Нардеп Кузьминых не пришел в ВАКС и просил подключиться к заседанию из Житомира по видеосвязи. Судья дал ему время приехать в Киев

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Кузьмин Александр / УНИАН

Народный депутат «Слуги народа» Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тысяч гривен взятки, не пришел в Высший антикоррупционный суд утром 8 февраля, где ему должны были избирать меру пресечения, потому что уехал в Житомир. Оттуда он хочет участвовать в заседании в формате видеоконференции.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю: я не прятался и не собираюсь прятаться», — написал Кузьминых.

По данным «Центра противодействия коррупции», депутат якобы забыл паспорт в Житомире, поэтому суд не смог подтвердить личность подозреваемого. В то же время использовать приложение «Дія» в суде Кузьминых не может, поскольку телефон у него изъяли.

Впоследствии ВАКС отказал Кузьминых в рассмотрении меры пресечения по видеосвязи из Житомира.

«Будет дано время до 16 часов. Возможно, вы к тому времени свяжетесь со своим клиентом, может, он найдет возможность явиться в суд к тому времени», — сказал судья ВАКС Олег Ткаченко, объявив перерыв и обратившись к адвокату нардепу Ларисе Криворучко.

Судья проигнорировал слова Криворучко о том, что она будет находиться с 14:00 на другом судебном заседании, и вышел из зала суда.

Также прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставил адвокату копию ходатайства о применении меры пресечения к Кузьминых, она может ознакомиться с ним во время перерыва.