Минобороны: Россия стянула к украинской границе 140 тысяч военных
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- София Телишевская
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Полищук Максим / УНИАН
На украинской границе с Россией, Беларусью и оккупированной частью Донбасса находятся 140 тысяч российских военных.
Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Речь идет о 119 тысячах наземных воинов, которые вместе с воздушными и морскими силами составляют 140 тысяч. Это 72 батальонно-тактические группы, 11 из которых находятся в Беларуси.
Отметим, что 28 января, по словам Резникова, у границы с Украиной находились примерно 130 тысяч российских военных [Минобороны учитывает только военных, которые находятся в пределах 200 километров от украинской границы].
Несмотря на увеличение войск, в Минобороны подчеркивают, что военные пока не сформировали так называемые ударные группировки, необходимые для наступления, поэтому вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая.
Алексей Резников заверил, что следит за всеми передвижениями российских войск вдоль границ Украины, а если те начнут формировать ударные группировки — украинские военные это заметят и отреагируют.
- 6 февраля западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Кроме того, там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- 2 февраля в Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. В них участвуют несколько десятков тысяч военнослужащих и сотни единиц вооружения. На фоне скопления более 130 тысяч российских военных на границе украинские власти и Запад опасаются, что учения могут использовать для вторжения. Второй этап продлится до 20 февраля.