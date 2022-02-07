Президент США и канцлер Германии обговорили угрозу вокруг Украины. По санкциям стороны едины, в том числе против «Северного потока — 2»

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Президент США Джо Байден провел встречу в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем, центральной темой которой была возможная новая агрессия России против Украины и ответ стран Запада на нее.

На пресс-конференции Байден заявил, что США и Германия едины перед лицом российской угрозы Украине и «работают в ногу», чтобы сдерживать российскую агрессию в Европе за счет санкций.

Байден сказал, что США вместе с ФРГ и другими союзниками усердно работают, чтобы добиться дипломатического урегулирования ситуации и на это идет главный упор. При этом он вновь повторил, что Россию за войну ждут разрушительные санкции. Газопровод «Северный поток — 2» в случае вторжения прекратит свое существование.

«Если Россия вторгнется [...] российские танки, войска снова пересекут границу Украины, то тогда «Северный поток» прекратит существование. Мы положим ему конец», — сказал Байден.

Шольц также акцентировал внимание на том, что РФ ждут серьезные санкционные последствия. Он отметил, что Германия и США ближайшие союзники и между странами нет «разногласий в подходах к санкционной политике», хотя прямо отвечать на вопросы о закрытии газопровода он отказался.

«Если дойдет до военной агрессии в отношении Украины, то будут жесткие санкции. Россия заплатит очень высокую цену, это ясно и всем понятно», — сказал Шольц.