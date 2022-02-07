Швейцарские врачи вживили имплант мужчине с полностью разорванным спинным мозгом, и он смог ходить — впервые в мире

Новости

Швейцарские исследователи разработали и вживили имплант, благодаря которому впервые парализованный мужчина с разорванным спинным мозгом снова смог ходить.

Соответствующее исследование опубликовали в научном журнале Nature Medicine, которое цитирует BBC.

Имплант получил итальянец Мишель Роккати. Его парализовало 5 лет тому назад после мотоциклетной аварии. Спинной мозг был полностью перерезан, и мужчина вообще не чувствовал ног. Но сейчас он может ходить благодаря электрическому имплантату, который хирургическим методом прикрепили к его позвоночнику. Это первый случай, когда человек с полностью перерезанным позвоночником может свободно ходить.

Читайте также: Neuralink Илона Маска планирует имплантировать нейрочип человеку в 2022 году

Нервы в спинном мозге передают сигналы от головного мозга к ногам. Из-за сильных травм с повреждением нервов в спинном мозге людей парализует. В случае с Мишелем к его ногам вообще не поступали сигналы. Имплант посылает сигналы прямо в ноги, но только когда включен. Медики говорят, что выздоровлению Мишеля способствовала не только технология, но и его упорство: он все 5 лет после аварии не прекращал проходить реабилитацию.

Исследователи подчеркивают, что это не лекарство от травмы позвоночника и технология все еще слишком сложна для использования в повседневной жизни, однако приветствуют ее как важный шаг к улучшению качества жизни.

В настоящее время девять человек получили имплантат и восстановили способность ходить. Никто из них не использует его, чтобы помочь себе ходить в повседневной жизни, потому что на данном этапе это слишком сложно. Они используют его для занятий ходьбой, которая тренирует их мышцы, улучшает здоровье и немного восстанавливает подвижность.