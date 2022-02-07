В Украине за сутки выявили 23 378 новых больных коронавирусом, среди них 2 242 ребенка

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Мусиенко Владислав / УНИАН

В Украине за минувшие сутки (6 февраля) зарегистрировали 23 378 новых случаев коронавируса, из них 2 242 ребенка.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки госпитализировали 2 699 человек, летальных случаев — 115, выздоровели 5 024 пациента.

К тому же за сутки против коронавируса вакцинировали 18 626 человек. Первую дозу получил 5 741 человек, вторую — 8 028 человек, дополнительную дозу — 86 человек, бустерную — 4 771 человек.

С начала пандемии в Украине заболели 4 307 437 человек, выздоровели — 3 681 092 пациента, летальных исходов — 101 392.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 458 482 человека, из них получили две дозы — 14 780 566 человек, дополнительную дозу — 20 332 человека, бустерную — 459 230 человек.