Советник Байдена завил, что Россия может прибегнуть к различным формам агрессии, не только ко вторжению. В Минобороны Украины успокаивают

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может прибегнуть к различным формам агрессии против Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

По его словам, РФ может сделать ставку вместо масштабного вторжения на волну кибератак и политическую дестабилизацию. Также Россия может вместо вторжения выбрать путь аннексии неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Это все может происходить и в комбинации с вторжением.

Штаты с союзниками подготовились ко всем возможным сценариям развития событий. Салливан отметил, что сейчас Европа находится в ожидании — Россия может начать военные действия против Украины в любой момент.

«Это может произойти через пару недель, или вместо этого Россия может выбрать дипломатический путь», — сказал Салливан, добавив, что война приведет к большим жертвам, но в итоге Путину она будет стоить намного дороже, чем Украине.

Заявление Минобороны Украины

В Минобороны Украины успокаивают, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая. Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинские военные просчитывают все сценарии и предпринимают действия для нейтрализации угроз. Также военные внимательно следят за грядущими учениями в Беларуси.

Резников отметил, что «все происходит в рамках наших оценок». «Мы действуем планово, скоординированно, чтобы исключить любые провокации», — заявил министр.

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